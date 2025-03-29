ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
280
Время на прочтение
1 мин

Помощь США Украине: Белецкий объяснил, без чего будет очень сложно

Андрей Белецкий рассказал, сможет ли Европа заменить помощь США.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Андрей Белецкий

Командир 3-го штурмового корпуса Андрей Белецкий / © скриншот с видео

Командир 3-го штурмового корпуса Андрей Белецкий отметил, что основная помощь от США для Украины — разведданные, Starlink и Patriot. Остальное, как убежден военный, может перекрыть Европа.

Об этом Андрей Белецкий сказал в интервью Армия TV.

Военный заявил, что недооценивать американскую помощь нельзя, ведь, в первую очередь, речь идет о разведывательных данных и Starlink. Без этого украинской армии действительно будет сложно.

«Европа может в значительной степени перекрыть дефицит снарядов и основных видов боеприпасов, имеющихся в США, кроме ПВО. Есть аналоги, но они не производятся в необходимых количествах… То есть, безусловно, нужно свое отстаивать, но оставить Америку в той или иной степени, чтобы это хоть не перекрылось», — подчеркнул Белецкий.

Напомним, ранее командующий 3 штурмовым корпусом ВСУ заявил, что основная стратегия россиян сейчас — истощение ВСУ по всей линии фронта, а не оперативные успехи.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie