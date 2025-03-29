Допомога США Україні: Білецький пояснив, без чого буде дуже складно

Командир 3-го штурмового корпусу Андрій Білецький / © скриншот з відео

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Командир 3-го штурмового корпусу Андрій Білецький зазначив, що основна допомога від США для України — це розвіддані, Starlink та Patriot. Решту, як переконаний військовий, може перекрити Європа.

Про це Андрій Білецький сказав в інтерв’ю Армія TV.

Військовий заявив, що недооцінювати американську допомогу не можна, адже, в першу чергу, йдеться про розвідувальні дані та Starlink. Без цього українській армії дійсно буде складно.

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«Європа може значною мірою перекрити дефіцит снарядів та основних видів боєприпасів, які є в США, крім ППО. Є аналоги, але вони не виробляються у необхідних кількостях… Тобто, безумовно, треба своє відстоювати, але залишити Америку в тій чи іншій мірі, щоб це хоча б не перекрилося», — наголосив Білецький.

Нагадаємо, раніше командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ заявив, що основна стратегія росіян зараз — виснаження ЗСУ по всій лінії фронту, а не оперативні успіхи.