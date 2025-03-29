Яка основна стратегія росіян на фронті: Білецький пояснив

Андрій Білецький / Скриншот з відео

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Можливо, основна стратегія росіян зараз — виснаження ЗСУ по всій лінії фронту, а не оперативні успіхи.

Про це заявив командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький в інтерв’ю Армія TV.

За словами командувача 3 штурмового корпусу ЗСУ, ворог прагне фізично та морально послабити українську армію через постійний тиск, щоб потім змусити Київ погодитися на умови, подібні до капітуляції.

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«Оця тактика тисячі дрібних порізів, яка призводить до загального послаблення на всьому 1000-кілометровому фронті, можливо, вона для них цікавіша. Вони хочуть виснажити настільки фронт, що фактично буде чи обвал, чи підписання капітуляції», — резюмував Білецький.

Нагадаємо, росіяни застосовують нову смертоносну тактику ударів дронами.