Українці щороку переплачують за старі автомобілі – дослідження

В Україні тисячі водіїв щороку переплачують за старі автомобілі, через те, що не знають про справжній пробіг своєї автівки. Шахраї масово скручують кілометри, щоб видати зношену машину майже за нову.

Про це повідомляє expert.in.ua із посиланням на дослідження компанії carVertical.

Тож, фахівці з’ясували, які саме моделі авто в Україні найчастіше потрапляють під “одометрне шахрайство”.

Топ авто зі скрученого пробігу 2024 року

Автомобіль Toyota Avensis вважають рекордсменом зі скручування пробігу. У 18,3% цих машин пробіг виявився підкрученим, причому в середньому на 100 000 км.

Mercedes-Benz E-Class та Honda CR-V – у 16,7% проданих автомобілів одометр виявився не таким чесним, як хотілося б. У середньому пробіг E-Class “урізали” на 129 000 км, а CR-V – на 100 000 км.

Renault Master – лідер за масштабом скручування. Пробіг цих машин зменшували загалом на 204 000 км.

Volkswagen Touran і Skoda Superb – теж у списку жертв, із середнім “зменшенням” на 125 000 км і 119 000 км відповідно.

"Якщо на одометрі машини красується скромна цифра 100 000 км, будьте готові до того, що реальний пробіг може бути вдвічі чи втричі більшим", – кажуть фахівці.

Вони також радять, як не стати жертвою шахраїв.

"Перевіряйте історію авто за VIN-кодом та використовуйте сервіси, які фіксують пробіги на різних етапах експлуатації. Звіт про історію авто показує, коли був скручений одометр і на скільки кілометрів. Це допоможе покупцям краще зрозуміти справжній стан та вартість транспортного засобу”, – пояснив експерт авторинку Матас Бузеліс.

Нагадаємо і про 7 кнопок, які не можна натискати в автомобілі. Експерти розповіли, що під час дощу автомобіль на трасі стає більш небезпечним: знижується зчеплення з дорогою, збільшується ризик на дорозі та погіршується видимість.

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