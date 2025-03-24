Украинцы ежегодно переплачивают за подержанные автомобили – исследование

В Украине тысячи водителей ежегодно переплачивают за подержанные автомобили из-за того, что не знают о настоящем пробеге своего автомобиля. Мошенники массово скручивают километры, чтобы выдать изношенную машину почти за новую.

Об этом сообщает expert.in.ua со ссылкой на исследование компании carVertical.

Специалисты выяснили, какие именно модели авто в Украине чаще всего попадают под “одометрное мошенничество”.

Топ авто из скрученного пробега 2024 года

Автомобиль Toyota Avensis считают рекордсменом по скручиванию пробега. В 18,3% этих машин пробег оказался подкрученным, причем в среднем на 100 000 км.

Mercedes-Benz E-Class и Honda CR-V – у 16,7% проданных автомобилей одометр оказался не столь честным, как хотелось бы. В среднем пробег E-Class урезали на 129 000 км, а CR-V – на 100 000 км.

Renault Master – лидер по масштабу скручивания. Пробег этих машин уменьшали в общей сложности на 204 000 км.

Volkswagen Touran и Skoda Superb – тоже в списке жертв, со средним “уменьшением” на 125 000 км и 119 000 км соответственно.

"Если на одометре машины красуется скромная цифра 100 000 км, будьте готовы к тому, что реальный пробег может быть вдвое или втрое больше", – говорят специалисты.

Они также советуют, как не стать жертвой мошенников.

"Проверяйте историю авто по VIN-коду и используйте сервисы, которые фиксируют пробеги на разных этапах эксплуатации. Отчет об истории авто показывает, когда был скручен одометр и на сколько километров. Это поможет покупателям лучше понять истинное состояние и стоимость транспортного средства", – объяснил эксперт авторынка Матас Бузелис.

Напомним и о 7 кнопках, которые нельзя нажимать в автомобиле. Эксперты рассказали, что во время дождя автомобиль на трассе становится опаснее: снижается сцепление с дорогой, увеличивается риск на дороге и ухудшается видимость.

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