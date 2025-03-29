Штрафи за швидкість у дощ: чому їх можна оскаржити

Штрафи за швидкість

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Українські водії все частіше отримують штрафи за перевищення швидкості, але частина з них виявляється незаконною — через погоду.

Про це повідомило видання uamotors.

Як з’ясувалося, лазерні пристрої TruCam, якими користуються патрульні, не можуть точно вимірювати швидкість на великих відстанях під час дощу, снігу чи туману.

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За законом, у такі умови поліція зобов’язана переводити радари в спеціальний режим «Погана погода», який обмежує дальність фіксації 15–61 метрами. Проте інколи поліцейські фіксують порушення на 100–150 метрах, що суперечить інструкціям.

Такі штрафи легко оскаржити в суді. Для цього необхідно звернути увагу на погодні умови під час фіксації порушення, а також відстань до об’єкта та налаштування радара.

Раніше ми повідомляли, чому водії авто з США в Україні отримують штрафи.