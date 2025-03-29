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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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МВФ оновив прогноз тривалості війни в Україні

Як зазначають у МВФ, «переговори про припинення війни перебувають на дуже ранній стадії».

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

За прогнозом експертів Міжнародного валютного фонду, війна Росії проти України може завершитися в останні місяці 2025 року.

Про це йдеться в опублікованому звіті МВФ.

«Хоча ризики залишаються винятково високими, базовий сценарій, як і раніше, передбачає, що війна завершиться в останні місяці цього року», — вважають аналітики.

У документі наголосили, що прогрес у питанні припинення війни може поліпшити ситуацію в економіці України.

Однак, як зазначають у МВФ, «переговори про припинення війни перебувають на дуже ранній стадії».

Негативний вплив на зростання економіки України у 2025 році, як прогнозують в МВФ, чинитимуть «тривалі військові дії, включно з нещодавніми великомасштабними атаками на газову інфраструктуру та закриттям найважливішої вугільної шахти» — мається на увазі шахта у Покровську.

«Можливі зміни в міжнародній фінансовій підтримці та підтримці безпеки України», — додали у фонді.

Загалом МВФ погіршив прогноз щодо зростання економіки України на 2025 рік на 0,5 відсоткових пункти, на 2026 рік — на 0,8 п.п.

Зростання у 2025 році тепер очікується в нижній частині діапазону 2-3%.

Нагадаємо, у Росії цинічно заявили, що угоди про припинення вогню не буде досягнуто 2025 року.

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