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- Укрaїнa
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МВФ оновив прогноз тривалості війни в Україні
Як зазначають у МВФ, «переговори про припинення війни перебувають на дуже ранній стадії».
За прогнозом експертів Міжнародного валютного фонду, війна Росії проти України може завершитися в останні місяці 2025 року.
Про це йдеться в опублікованому звіті МВФ.
«Хоча ризики залишаються винятково високими, базовий сценарій, як і раніше, передбачає, що війна завершиться в останні місяці цього року», — вважають аналітики.
У документі наголосили, що прогрес у питанні припинення війни може поліпшити ситуацію в економіці України.
Однак, як зазначають у МВФ, «переговори про припинення війни перебувають на дуже ранній стадії».
Негативний вплив на зростання економіки України у 2025 році, як прогнозують в МВФ, чинитимуть «тривалі військові дії, включно з нещодавніми великомасштабними атаками на газову інфраструктуру та закриттям найважливішої вугільної шахти» — мається на увазі шахта у Покровську.
«Можливі зміни в міжнародній фінансовій підтримці та підтримці безпеки України», — додали у фонді.
Загалом МВФ погіршив прогноз щодо зростання економіки України на 2025 рік на 0,5 відсоткових пункти, на 2026 рік — на 0,8 п.п.
Зростання у 2025 році тепер очікується в нижній частині діапазону 2-3%.
Нагадаємо, у Росії цинічно заявили, що угоди про припинення вогню не буде досягнуто 2025 року.