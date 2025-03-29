МВФ обновил прогноз продолжительности войны в Украине

Война в Украине / © ТСН.ua

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По прогнозу экспертов Международного валютного фонда война России против Украины может завершиться в последние месяцы 2025 года.

Об этом говорится в опубликованном отчете МВФ.

«Хотя риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что война завершится в последние месяцы этого года», — считают аналитики.

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В документе подчеркнули, что прогресс в вопросе прекращения войны может улучшить ситуацию в экономике Украины.

Однако, как отмечают в МВФ, «переговоры о прекращении войны находятся на очень ранней стадии».

Негативное влияние на рост экономики Украины в 2025 году, как прогнозируют в МВФ, будут оказывать «длительные военные действия, включая недавние крупномасштабные атаки на газовую инфраструктуру и закрытие важнейшей угольной шахты» — подразумевается шахта в Покровске.

«Возможны изменения в международной финансовой поддержке и поддержке безопасности Украины», — добавили в фонде.

В целом МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год на 0,5 процентных пункта, на 2026 год — на 0,8 п.п.

Рост в 2025 году теперь ожидается в нижней части диапазона 2-3%.

Напомним, в России цинично заявили, что соглашение о прекращении огня не будет достигнуто в 2025 году.