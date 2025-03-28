У Зеленського різко відповіли на останні заяви Путіна

Диктатор Путін / © Associated Press

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Російському диктатору Путіну, який розмірковує про необхідність переведення України під управління ООН, слід «випити таблеток», щоб запустити мозкову діяльність.

Про це в соцмережі X написав радник президента України Дмитро Литвин.

«Якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно взаємодіяти, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому просто варто прийняти пігулки, щоб запустити мозкову діяльність — якщо тільки такі пігулки все ще на нього діють», — йдеться в публікації.

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Крім того, Литвин заявив, що за останні 24 години вже було щонайменше два підтверджених удари Росії, які завдали шкоди енергетичній інфраструктурі України.

Раніше повідомлялося, що Російський диктатор Путін піде на справжні переговори щодо завершення війни тільки тоді, коли стане відчувати, що зазнає серйозної поразки.

Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін цинічно заявив, що РФ «не була ініціатором початку бойових дій» в Україні.