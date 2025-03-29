Пес знайшов унікальну скам’янілість льодовикового періоду на пляжі

Знайдений на пляжі ріг

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18-річний Тамаш із Нідерландів разом із родиною та собакою вирушили на пляж Лангевельдерслаг. Проте їхня прогулянка перетворилася на справжню сенсацію, коли пес приніс їм незвичайний «подарунок» — величезний чорний предмет, схожий на зуб.

Про це повідомило видання Newsweek.

Спочатку Тамаш подумав, що це просто камінь або палиця, але, придивившись, вирішив опублікувати фото на Reddit. Користувачі запропонували різні версії: від зуба акули до кігтя доісторичного лінивця. Проте зооархеолог встановив, що це, ймовірно, «скам’янілий внутрішній ріг, ймовірно, від європейського бізона, який жив під час останнього льодовикового максимуму, між 100 000 і 25 000 років тому».

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Щоб переконатися, він надіслав фотографії до Naturalis Biodiversity Center — найбільшого природознавчого музею Нідерландів. Він зазначив, що якщо музей зацікавиться, то він передасть знахідку.

Користувачі Reddit підтвердили рідкісність знахідки. Один із них зазначив, що кістки степових бізонів інколи трапляються на пляжах Північної Європи, але роги — вкрай рідко.

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