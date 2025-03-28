Вчені б'ють на сполох: запаси води катастрофічно скорочуються

Запаси води катастрофічно скорочуються / © Фото з відкритих джерел

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Запаси води на суходолі – у ґрунті, озерах, річках та сніговому покриві – стрімко скорочуються через зміни клімату. Вчені з Мельбурнського університету, які спочатку вважали результати помилкою, після року перевірок підтвердили – проблема реальна, а її наслідки можуть бути катастрофічними.

Про це повідомило видання PHYS.org.

За останні 20 роки вологість ґрунту зменшилася на понад 2000 гігатонн – це вдвічі більше, ніж втрати льоду в Гренландії у 2002–2006 роках. Основна причина – перерозподіл води: вона переміщується з суші в океани, що призводить до:

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підвищення рівня моря,

зміщення земних полюсів,

збільшення екстремальних посух та повеней.

Вода з суші масово переміщується в океан, а ґрунти втрачають здатність відновлювати вологість. Рослини, особливо в умовах спеки, потребують більше води, що загрожує зрошуваному землеробству.

Нове дослідження команди вчених розкриває тривожні тенденції, з якими стикаються фермери через зміну клімату. Аналіз трьох джерел даних показав, що екстремальні погодні умови — від посухи до катастрофічних дощів — не відновлюють ґрунтові води, а лише поглиблюють кризу. Навіть після повеней підземні водоносні шари залишаються виснаженими, втрачаючи еластичність.

Професор Кетрін Джейкобс з Університету Аризони нагадує, що Земля вже переживала довгострокові кліматичні зміни, але поточні процеси — безпрецедентні. Тепловий стрес змушує рослини вимагати більше води, що загрожує зрошуваному землеробству.

Дослідження також пояснює мінімальні зміни в обертанні Землі — вони пов’язані з втратою планетарної вологості.

Нагадаємо, в пустелі Ізраїлю знайшли загадкову піраміду, повну скарбів: зброя, монети й стародавні тексти.