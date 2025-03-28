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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Вчені б'ють на сполох: запаси води катастрофічно скорочуються

За останні 20 років вологість ґрунту зменшилася на понад 2000 гігатонн.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Глобальне потепління вичерпує водні ресурси Землі

Запаси води катастрофічно скорочуються / © Фото з відкритих джерел

Запаси води на суходолі – у ґрунті, озерах, річках та сніговому покриві – стрімко скорочуються через зміни клімату. Вчені з Мельбурнського університету, які спочатку вважали результати помилкою, після року перевірок підтвердили – проблема реальна, а її наслідки можуть бути катастрофічними.

Про це повідомило видання PHYS.org.

За останні 20 роки вологість ґрунту зменшилася на понад 2000 гігатонн – це вдвічі більше, ніж втрати льоду в Гренландії у 2002–2006 роках. Основна причина – перерозподіл води: вона переміщується з суші в океани, що призводить до:

  • підвищення рівня моря,

  • зміщення земних полюсів,

  • збільшення екстремальних посух та повеней.

Вода з суші масово переміщується в океан, а ґрунти втрачають здатність відновлювати вологість. Рослини, особливо в умовах спеки, потребують більше води, що загрожує зрошуваному землеробству.

Нове дослідження команди вчених розкриває тривожні тенденції, з якими стикаються фермери через зміну клімату. Аналіз трьох джерел даних показав, що екстремальні погодні умови — від посухи до катастрофічних дощів — не відновлюють ґрунтові води, а лише поглиблюють кризу. Навіть після повеней підземні водоносні шари залишаються виснаженими, втрачаючи еластичність.

Професор Кетрін Джейкобс з Університету Аризони нагадує, що Земля вже переживала довгострокові кліматичні зміни, але поточні процеси — безпрецедентні. Тепловий стрес змушує рослини вимагати більше води, що загрожує зрошуваному землеробству.

Дослідження також пояснює мінімальні зміни в обертанні Землі — вони пов’язані з втратою планетарної вологості.

Нагадаємо, в пустелі Ізраїлю знайшли загадкову піраміду, повну скарбів: зброя, монети й стародавні тексти.

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