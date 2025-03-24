Доправлення австралійських танків Abrams до України затримається: яка причина

Причина – перебої у роботі логістичного центру в Польщі після призупинення надання Україні військової допомоги від США.

Передача австралійських танків Abrams для України затримається. Причина – перебої у роботі логістичного центру в Польщі після призупинення надання Україні військової допомоги від США.

Про це повідомляє видання ABC.

"Анонсована Міністерством оборони Австралії передача танків M1A1 Abrams зіткнулася з проблемою через призупинення надання Україні військової допомоги від США та, відповідно, зупинку роботи логістичного центру в Польщі", – йдеться у повідомленні.

Паралельно з цим Міністерство оборони зазначає, що передача військового обладнання дещо ускладнюється. У зв’язку з цим буде проведено обговорення поточної ситуації з міністром оборони України Рустемом Умєровим, який незабаром відвідає країну.

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Як зазначає видання, після оголошення Австралією планів щодо передачі танків Abrams Україні один із тодішніх американських чиновників в уряді застеріг Австралію від цього через логістичні труднощі та майбутнє обслуговування.

Водночас генерал-майор армії у відставці Мік Раян розповів виданню ABC, що анонсовані танки M1A1 украй необхідні, щоб допомогти Україні відбити російське вторгнення.

"Якщо військова логістика США не в змозі вчасно передати ці речі, ми повинні працювати з нашими польськими друзями або навіть із приватними підрядниками — очевидно, враховуючи питання безпеки, — щоб доставити ці танки в Україну якомога швидше", — сказав він.

Попри це, в уряді заявляють, що процес підготовки до передачі танків усе ще триває, але вони проходять роботу у межах демонтажу систем, які використовувалися виключно австралійською армією.

Раніше повідомлялось, що Австралія передасть Україні танки M1A1 в межах нового пакета військової допомоги на 245 мільйонів доларів.

Загалом Австралія передасть Україні 49 танків M1A1 AIM-SA, які австралійська армія використовувала у період з 2007 до 2024 року у складі двох бронетанкових полків.

Окрім цього, в межах модернізації SA Міністерство оборони Австралії також замовило додаткові комплекти захисту у вигляді блоків динамічного захисту M19, у невідомій кількості. Також невідомо, чи будуть вони передані разом із танками.

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