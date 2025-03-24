Який колір очей найрідкісніший у світі: відповідь науковців

Лише 2% людей у світі мають зелені очі. Деякі відтінки трапляються частіше, а інші є унікальними.

Хоча у світі досі не створено єдиної класифікації кольорів людських очей, статистика свідчать, що найрідкіснішим кольором є зелений, а найпоширенішим – карий.

Відповідні статистичні дані були представлені на Міжнародному конгресі з біомедицини, пише повідомляє sat.net.ua.

На сьогодні не існує загальноприйнятої міжнародної класифікації кольорів людських очей. Французький хірург Поль Брока ще в 19 ст. розробив систему визначення відтінків пігментації райдужки, яка налічувала 54 різних кольори. У 20 ст. радянський антрополог Віктор Бунак спростив цю класифікацію, поділивши кольори очей на три групи: темні (чорні, карі), світлі (блакитні, сірі) та змішані (комбінація темних та світлих відтінків, включно із зеленим).

Найпоширеніші та найрідкісніші кольори очей у світі

Згідно зі статистикою, карий колір очей є найпоширенішим у світі – його мають до 80% населення. Найрідкісніший – зелений, який трапляється лише у 2% людей.

Розподіл інших кольорів має такий вигляд:

сірий – 3%,

бурштиновий – 5%,

горіховий – 5%,

блакитний – 8-10%.

Існують і надзвичайно рідкісні відтінки, такі як червоний, рожевий і фіолетовий. Вони характерні для людей із альбінізмом – генетичною особливістю, за якої в організмі майже відсутній меланін, що надає очам незвичайного забарвлення. За даними ООН, в Європі та Північній Америці альбінізм наявний в однієї із 17-20 тис. людей, тоді як у країнах Південної Африки, зокрема в Зімбабве, – в однієї з 1000 новонароджених.

Географічна поширеність різних кольорів очей

Кожен відтінок має свою географічну прив’язаність:

бурштинові очі найчастіше трапляються у Південній Європі (Італія, Франція, Угорщина), на Балканах і в Пакистані;

зелені очі – у європейців, особливо серед населення Німеччини, Ірландії та Скандинавії;

сіроокі люди здебільшого проживають у Центральній і Південній Азії, а також на Близькому Сході;

блакитні очі найбільш поширені в країнах Балтії, Скандинавії та Північній Європі, проте їх можна зустріти і в Азії та Північній Африці;

горіхові очі трапляються серед іспанців, бразильців, мешканців Північної Африки та Близького Сходу;

темно-карі очі найпоширеніші серед африканців і азіатів, тоді як світло-карі частіше зустрічаються у Європі та обох Америках.

Що впливає на колір очей?

Головним чинником, що визначає колір очей, є концентрація меланіну в райдужній оболонці. Світлі очі (блакитні, сірі) містять мало цього пігменту, тоді як карі – його надлишок.

Тривалий час вважалося, що колір очей передається за простими законами спадковості, проте сучасні дослідження довели, що на нього впливають мутації в 16 різних генах.

Окрім меланіну, забарвлення райдужки визначається ще трьома факторами:

швидкістю утворення пігменту, пігментацією судинної оболонки ока, будовою волокнистої структури епітелію.

Гетерохромія – унікальне явище

У менш ніж 1% людей трапляється гетерохромія – стан, коли очі мають різний колір.

Розрізняють:

повну гетерохромію – коли одне око має інший колір, ніж друге;

секторну гетерохромію – коли райдужка одного ока має два різні кольори.

Гетерохромія не є хворобою, не впливає на зір і не потребує лікування.

Зміни кольору очей упродовж життя

Багато немовлят народжуються з блакитними очима, проте їхній відтінок може змінюватися протягом перших 6-12 місяців через поступове збільшення меланіну. Це нормальне явище.

Однак зміна кольору очей у дорослому віці може сигналізувати про проблеми зі здоров’ям. У таких випадках варто звернутися до лікаря.

До слова, вчені з’ясували, що більшість давніх європейців мали темну шкіру, волосся та очі у відносно недавній час – протягом залізної доби, яка тривала в Європі приблизно 3000 років тому.