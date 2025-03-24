Припинення вогню в Україні: що може Трамп запропонувати Путіну

Відмова прийняти тимчасове припинення вогню зруйнувала розрахунки Трампа. Тепер йому треба щось зробити, щоб зламати непоступливість диктатора.

Практично й дня не минає, щоб президент США Дональд Трамп не робив резонансних заяв про просування питання щодо припинення війни в Україні. Але на сьогодні Трамп не може запропонувати нічого такого, що змусило б Росію відмовитися від своїх цілей в Україні.

Про це пише видання NYT.

"Для президента Росії Володимира Путіна переговори про припинення вогню з Трампом є засобом для досягнення набагато ширших цілей", - вважають журналісти.

У той час як Україна каже, що готова до повного перемир’я, Путін дав зрозуміти, що спершу він домагатиметься широкого кола поступок.

"Кремль, схоже, сповнений рішучості отримати якомога більше переваг із бажання Трампа досягти мирної угоди з Україною, навіть якщо він повільно здійснює переговори. З точки зору Москви, кращі зв’язки з Вашингтоном є економічним і геополітичним благом, якого можна досягти, навіть якщо російські ракети продовжують обстрілювати Україну", - пишуть журналісти.

Путін продовжує прагнути далекосяжної перемоги в Україні, але тішиться зусиллями Трампа щодо припинення вогню, щоб скористатися перевагами відлиги у відносинах з Вашингтоном.

Уточнюється, що поки Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни, завдання Путіна полягає в тому, щоб максимально використати перевагу Росії на полі бою і в той же час переконати США, що зближення з американським президентом триває за планом.

Нагадаємо, США все ще розраховують укласти угоду про перемир'я в Україні до Великодня, 20 квітня, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Журналісти визнали, що ці терміни можуть зміститися через "великі розбіжності" в позиціях сторін.

Тим часом у Саудівській Аравії розпочались переговори між Росією, США та Україною, щоправда, поки тільки про енергетичне перемир'я та ситуацію на Чорному морі.

Росія висуває максималістські вимоги навіть для тимчасового перемир'я - зокрема, повне припинення поставок зброї до України.

В Європі побоюються, що заради дипломатичного успіху президент Дональд Трамп може "пожертвувати інтересами України", але, як зазначають джерела Bloomberg, Трамп розуміє, що будь-яка угода має бути прийнятною для Києва, і тому не готовий йти на дуже великі поступки.

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