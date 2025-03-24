Прекращение огня в Украине: что может Трамп предложить Путину

Отказ принять временное прекращение огня разрушил расчеты Трампа. Теперь ему нужно что-то сделать, чтобы сломить неуступчивость диктатора.

Практически и дня не проходит, чтобы президент США Дональд Трамп не делал резонансных заявлений о продвижении вопроса о прекращении войны в Украине. Но сегодня Трамп не может предложить ничего такого, что заставило бы Россию отказаться от своих целей в Украине.

Об этом пишет издание NYT.

"Для президента России Владимира Путина переговоры о прекращении огня с Трампом являются средством для достижения гораздо более широких целей", — считают журналисты.

В то время как Украина говорит, что готова к полному перемирию, Путин дал понять, что сначала он будет добиваться широкого круга уступок.

"Кремль, похоже, полон решимости получить как можно больше преимуществ по желанию Трампа достичь мирного соглашения с Украиной, даже если он медленно осуществляет переговоры. С точки зрения Москвы, лучшие связи с Вашингтоном являются экономическим и геополитическим благом, которого можно достичь, даже если российские ракеты продолжают обстрел".

Путин продолжает стремиться к далекой победе в Украине, но радуется усилиями Трампа по прекращению огня, чтобы воспользоваться преимуществами оттепели в отношениях с Вашингтоном.

Уточняется, что пока Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны, задача Путина состоит в том, чтобы максимально использовать преимущество России на поле боя и в то же время убедить США в том, что сближение с американским президентом продолжается по плану.

Напомним, США все еще рассчитывают заключить соглашение о перемирии в Украине к Пасхе, 20 апреля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Журналисты признали, что эти сроки могут сместиться из-за "больших разногласий" в позициях сторон.

Тем временем в Саудовской Аравии начались переговоры между Россией, США и Украиной, правда, пока только об энергетическом перемирии и ситуации на Черном море.

Россия выдвигает максималистские требования даже для временного перемирия – в частности, полное прекращение поставок оружия в Украину.

В Европе опасаются, что ради дипломатического успеха президент Дональд Трамп может "пожертвовать интересами Украины", но, как отмечают источники Bloomberg, Трамп понимает, что любое соглашение должно быть приемлемым для Киева, и потому не готов идти на слишком большие уступки.

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