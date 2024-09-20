Україна може отримати списані танки Abrams від Австралії — ЗМІ

Австралія може передати Україні американські танки Abrams, які списали раніше. Таке рішення вже розглядають в уряді країни.

Про це повідомляє The Sydney Morning Herald.

Журналісти звернули увагу на те, що міністр оборони Австралії Річард Марлес, який у лютому виключав можливість надання Україні танків Abrams, пом'якшив свою риторику.

"Є ціла низка можливостей, про які ми говоримо з урядом України", — наголошував чиновник у серпні.

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Водночас неназвані джерела The Sydney Morning Herald в уряді розповіли, що Марлес вивчає можливість надання Україні танків Abrams з огляду на правила оборонного експорту США.

Такі чутки з'явилися після того, як українська діаспора в Австралії була обурена тим, що Канберра відмовляється передавати українським захисникам списане військове обладнання, зокрема патрульні машини дальньої дії та надувні човни. Натомість їх продають на інтернет-аукціоні.

У той же час Пітер Ліхі, який очолював австралійську армію від 2003-го до 2008 року і керував впровадженням танків M1A1 Abrams, наголосив, що "він здивований", чому Австралія не хоче надавати Україні Abrams.

"Хоча ми знімаємо їх з озброєння, це дуже надійний танк, він повинен був добре обслуговуватися, до нього є запасні частини... Ми повинні завантажити їх на корабель і переправити туди", — додав він.

Зі свого боку, колишній високопосадовець Міністерства оборони Майкл Шоубридж наголосив, що танки досі перебувають "у гарній формі".

"Українці ведуть війну за національне виживання, тому ми повинні доставити їх туди якнайшвидше", — додав він.

Нагадаємо, Австралія випустила поштову марку на підтримку України. Її розробило Посольство України разом з австралійською стороною.

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