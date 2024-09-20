Украина может получить списанные танки Abrams от Австралии

Австралия может передать Украине списанные ранее американские танки Abrams. Такое решение уже рассматривается в правительстве страны.

Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Журналисты обратили внимание на то, что министр обороны Австралии Ричард Марлес, исключавший в феврале возможность предоставления Украине танков Abrams, смягчил свою риторику.

"Есть целый ряд возможностей, о которых мы говорим с правительством Украины", — подчеркивал чиновник в августе.

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В то же время, неназванные источники The Sydney Morning Herald в правительстве рассказали, что Марлес изучает возможность предоставления Украине танков Abrams, учитывая правила оборонного экспорта США.

Такие слухи появились после того, как украинская диаспора в Австралии была возмущена тем, что Канберра отказывается передавать украинским защитникам списанное военное оборудование, включая патрульные машины дальнего действия и надувные лодки. В то же время их продают на интернет-аукционе.

При этом Питер Лихи, который возглавлял австралийскую армию с 2003-го по 2008 год и руководил внедрением танков M1A1 Abrams, подчеркнул, что "он удивлен", почему Австралия не хочет предоставлять Украине Abrams.

"Хотя мы снимаем их с вооружения, это очень надежный танк, он должен был хорошо обслуживаться, к нему есть запасные части... Мы должны загрузить их на корабль и переправить туда", — добавил он.

В свою очередь бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны Майкл Шоубридж подчеркнул, что танки все еще находятся "в хорошей форме".

"Украинцы ведут войну за национальное выживание, поэтому мы должны доставить их туда как можно быстрее", – добавил он.

Напомним, Австралия выпустила почтовую марку в поддержку Украины. Ее разработало Посольство Украины вместе с австралийской стороной.

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