Танки Leopard і не тільки: Іспанія передала Україні нову допомогу

Передавання наступної партії танків заплановане на другу половину 2024 року.

Іспанія відправила до України нову партію військової допомоги. Серед іншого до пакета допомоги увійшли 10 відремонтованих танків Leopard 2A4.

Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії.

За заявою відомства, новий пакет іспанської військової допомоги для України містить 10 відремонтованих танків Leopard 2A4, різні екскаватори та протитанкові ракети.

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Перед тим, як українські військові отримають танки, ці машини пройшли поглиблений ремонт і технічне обслуговування на заводі Santa Bárbara Sistemas у Севільї. Також були проведені випробування Leopard 2, під час яких перевіряли їхню технічну справність.

Допомога для України перебуває в дорозі ще від кінця минулого тижня: 13 липня судно вирушило з Іспанії і має прибути до Польщі перед наступними вихідними, 20-21 липня. Вже з Польщі буде організовано подальше перевезення до України.

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"На усіх етапах цього важливого переміщення вживаються належні заходи безпеки", – додали в іспанському Міноборони.

Зауважимо, що таким чином загальна кількість танків, які Іспанія передала Україні, досягла 20 одиниць. Передавання наступної партії заплановане на другу половину 2024 року.

До слова, видання Merkur повідомило, що влітку Німеччина таємно почала передавати Україні велику партію військової допомоги. До неї, зокрема, увійшла важка бронетехніка.

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