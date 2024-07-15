Чинний нардеп України постане перед судом у справі про держзраду та колабораціонізм

Афілійовані з депутатом підприємства в окупованих Бердянську та Криму виконували замовлення російського ОПК з виготовлення зброї та бронетехніки.
Працівники ДБР завершили розслідування щодо чинного народного депутата України, підозрюваного в державній зраді та колабораціонізмі. Тепер народний обранець постане перед судом. Зауважимо, що йдеться про Олександра Пономарьова.
Про це повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань.
Як з’ясували правоохоронці, на початку повномасштабної війни Росії проти України нардеп кількох скликань від забороненої партії "Опозиційна платформа – за життя" перейшов на бік ворога.
Першого ж дня великого вторгнення політик поїхав з Києва до окупованого Бердянська. Там нардеп почав співпрацювати із російськими загарбниками, аби зберегти власні статки та підприємства, розташовані в місті.
За даними слідства, афілійовані з депутатом підприємства в окупованих Бердянську та Криму налагодили реалізацію продукції, яку збували російським підприємствам. Вони виконували замовлення російського ОПК з виготовлення зброї та бронетехніки.
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"Протягом тривалого часу сам депутат залишався на окупованій території. Там він зустрічався з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста, мав їх підтримку та навіть отримав від них охорону", – йдеться в заяві ДБР.
Там додали, що за період співпраці з ворогом політик відвідував Крим та Росію.
Однак згодом у нардепа виникли комерційні суперечки з окупантами, через які він вирішив повернутися на підконтрольну державі територію України.
Нагадаємо, в липні 2023 року в СБУ та ДБР повідомили, що викрили нардеппа від ОПЗЖ на співпраці з Росією, і нардепу було повідомлено про підозру у державній зраді.
Згодом Печерський райсуд Києва відправив Пономарьова під варту без можливості внесення застави.
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