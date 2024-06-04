Доводили путінські наративи до суспільства ще до війни: в ДБР розповіли про нардепів-зрадників

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко розповів, що перші кримінальні провадження щодо чинних на той час депутатів були відкриті ще до початку повномасштабної війни. Однак фактично – до 2022 року в Україні не звертали уваги, що держзрада вже вчиняється, – не могли побачити її з об'єктивних причин.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"От що таке державна зрада в побутовому уявленні? Щось на кшталт "я, маючи якусь державну таємницю, зустрічаюсь з людиною під покровом ночі і передаю їй ці таємні дані". Але це не так. І коли почалася повномасштабна російська агресія, ми це чітко зрозуміли", - зазначив він.

Олександр Удовиченко зазначив, що коли диктатор Володимир Путін виступив із заявою про початок так званої "СВО" – повномасштабної війни проти України, у нього з'явилося відчуття, що це вже було, "я вже це чув – таке собі дежавю".

"Коли ми з колегами почали аналізувати публічні виступи, зрозуміли, що саме ці путінські наративи від певного часу окремі українські політики доводять до суспільства, формуючи, власне, конкретну суспільну думку. Ми радилися між собою – чи не є це держзрадою – сприянням підривній діяльності, адже форма сприяння може бути різною? Відтоді "вербальне сприяння підривній діяльності" стало нашим ноу-хау в розслідуваннях", - розповів заступник директора ДБР.

Тож оскільки за процедурою внести відомості щодо кримінального правопорушення, скоєного народним депутатом, має право виключно генеральний прокурор, в ДБР переконали його в необхідності застосування нової моделі визначення держзради. Після цього почали працювати безпосередньо з експертами-лінгвістами.

"Поясню простими словами: зіставляли виступ Путіна з публічними заявами Кузьміна, Киви, Рабіновича, Волошина, Шуфрича. Експерти, попереджені про кримінальну відповідальність, в межах кримінального провадження сказали "так, фрази дійсно є тотожними". Отже, той наратив, який озвучив Путін, наші народні депутати впроваджували і поширювали в українському суспільстві протягом певного часу, формували суспільну думку. От що відбувалося в голові у того ж самого миколаївського прокурора, який працював на ворога і отримав пожиттєвий термін за держзраду? Напевне, ці наративи і спрацювали, підривна діяльність нардепів дала результат", - пояснив він.

В ДБР сприймали виступи цих депутатів як їхню політичну позицію, а виявилося – це було зроблено цілеспрямовано, координувалося.

"Кажучи по-шпигунські вони відпрацювували завдання. Ні в якому разі це не була політична позиція – це була підготовка суспільної думки до тих процесів, які, на жаль, сьогодні відбуваються з нашою країною", - резюмував Олександр Удовиченко.

Нагадаємо, ексдепутат та працівниця лікарні наводили ракетні удари РФ по Херсону (подробиці, фото).

Читайте також провідні новини дня: