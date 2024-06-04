Доводили путінські наративи до суспільства ще до війни: в ДБР розповіли про нардепів-зрадників

Олександр Удовиченко розповів про нардепів, які зрадили України і працювали на Кремль.
Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко розповів, що перші кримінальні провадження щодо чинних на той час депутатів були відкриті ще до початку повномасштабної війни. Однак фактично – до 2022 року в Україні не звертали уваги, що держзрада вже вчиняється, – не могли побачити її з об'єктивних причин.
Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"От що таке державна зрада в побутовому уявленні? Щось на кшталт "я, маючи якусь державну таємницю, зустрічаюсь з людиною під покровом ночі і передаю їй ці таємні дані". Але це не так. І коли почалася повномасштабна російська агресія, ми це чітко зрозуміли", - зазначив він.
Олександр Удовиченко зазначив, що коли диктатор Володимир Путін виступив із заявою про початок так званої "СВО" – повномасштабної війни проти України, у нього з'явилося відчуття, що це вже було, "я вже це чув – таке собі дежавю".
"Коли ми з колегами почали аналізувати публічні виступи, зрозуміли, що саме ці путінські наративи від певного часу окремі українські політики доводять до суспільства, формуючи, власне, конкретну суспільну думку. Ми радилися між собою – чи не є це держзрадою – сприянням підривній діяльності, адже форма сприяння може бути різною? Відтоді "вербальне сприяння підривній діяльності" стало нашим ноу-хау в розслідуваннях", - розповів заступник директора ДБР.
Тож оскільки за процедурою внести відомості щодо кримінального правопорушення, скоєного народним депутатом, має право виключно генеральний прокурор, в ДБР переконали його в необхідності застосування нової моделі визначення держзради. Після цього почали працювати безпосередньо з експертами-лінгвістами.
"Поясню простими словами: зіставляли виступ Путіна з публічними заявами Кузьміна, Киви, Рабіновича, Волошина, Шуфрича. Експерти, попереджені про кримінальну відповідальність, в межах кримінального провадження сказали "так, фрази дійсно є тотожними". Отже, той наратив, який озвучив Путін, наші народні депутати впроваджували і поширювали в українському суспільстві протягом певного часу, формували суспільну думку. От що відбувалося в голові у того ж самого миколаївського прокурора, який працював на ворога і отримав пожиттєвий термін за держзраду? Напевне, ці наративи і спрацювали, підривна діяльність нардепів дала результат", - пояснив він.
В ДБР сприймали виступи цих депутатів як їхню політичну позицію, а виявилося – це було зроблено цілеспрямовано, координувалося.
"Кажучи по-шпигунські вони відпрацювували завдання. Ні в якому разі це не була політична позиція – це була підготовка суспільної думки до тих процесів, які, на жаль, сьогодні відбуваються з нашою країною", - резюмував Олександр Удовиченко.
Нагадаємо, ексдепутат та працівниця лікарні наводили ракетні удари РФ по Херсону (подробиці, фото).
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