У Туреччині розбився військовий літак: що з пілотами

У вівторок, 4 червня, у центральній турецькій провінції під час тренувань зазнав аварії літак, в результаті чого загинули 2 військовослужбовці Туреччини.

Про це пише Reuters.

Тренувальний літак SF-260 D злетів з авіабази в Кайсері з двома пілотами на борту для тренувань і розбився з невідомої причини, повідомили в міністерстві оборони Туреччини.

На місце катастрофи були направлені бригади екстреної допомоги, які встановили, що обидва пілоти загинули. Більше подробиць про трагедію нині не відомо.

Нагадаємо, раніше у США винищувач F-35 також розбився над аеродромом в Альбукерке. Пілоту вдалося катапультуватися.

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