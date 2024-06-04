В Турции разбился военный самолет: что с пилотами

Во вторник, 4 июня, в центральной турецкой провинции во время тренировок потерпел крушение самолет, в результате чего погибли 2 военнослужащих Турции.

Об этом пишет Reuters.

Тренировочный самолет SF-260 D взлетел с авиабазы в Кайсери с двумя пилотами на борту для тренировок и разбился по неизвестной причине, сообщили в министерстве обороны Турции.

На место крушения были направлены бригады экстренной помощи, которые установили, что оба пилота погибли. Больше подробностей о трагедии сейчас неизвестно.

Напомним, ранее в США истребитель F-35 также разбился над аэродромом в Альбукерке. Пилоту удалось катапультироваться.

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