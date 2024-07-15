Безуглу позбавили посади в Раді – яка причина

Мар'яна Безугла вважає, що це пов’язано з правдою про проблеми в ЗСУ.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зняв народну депутатку Мар'яну Безуглу з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, таке рішення пов'язане з тим, що вона розповідала "правду про проблеми військових Збройних сил України".

"Реакцією Комітету на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових сьогодні стало голосування щодо мого зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. Тези: не можна дискредитувати військове керівництво, скоро комбригів будуть знімати через Фейсбук і т.д.", - написала вона.

Від голосування утрималися чотири нардепи.

"Колеги, підкомітету не існує, бо ви до нього не доєдналися. З нічого знімати. Комітету в нас практично не існує. Ви поховалися і створили собі кишенькові підкомітети і радо проголосували усі. Ці «підкомітети» в абсолютній більшості навіть не мають засідань, не кажучи вже про рішення. Для візиток. Ви мовчите всередині і назовні. Жодного рішення Комітету за місяці. Ні щодо викрадання людей в ТЦК та СП, ні Содоля, ні…Я залишаюсь заступницею голови Комітету, членом комітету та народним депутатом України. Справа не у візитках, справа у справах", - резюмувала Мар'яна Безугла.

Останні гучні заяви Безуглої

Заява на Сирського в ДБР

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що подала заяву до Державного бюро розслідувань на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Вона заявила про перешкоджання діяльності народного депутата України.

Безугла нагадала, що "невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк".

Безугла "рознесла" Повітряні сили

Безугла знов накинулася з критикою на військових – цього разу дісталося Командуванню Повітряних сил і українській ППО.

За її словами, за новиною про отримання Україною ще одного Patriot загубилися повідомлення з військових чатів про чергові удари по Миргороду. На її думку, Командування Повітряних Сил ЗСУ не зробило жодних висновків після ударів по українських аеродромах.

Також вона каже, що у Повітряних силах немає робочої групи чи аналітичного центру, який би займався протидією ворожим дронам.

"Наїзд" на Сирського через російську атаку на "Охматдит"

Безугла після масованого удару РФ по Києву висловила сумніви щодо "якості організації захисту" від російських атак.

"Ви – Головнокомандувач ЗСУ, а російські ракети пройшли в сліпих зонах, і щодо вчорашнього дня дуже багато питань щодо якості організації захисту", – написала політикиня.

Критика міністра оборони Умєрова

Нардепка Мар’яна Безугла накинулася із критикою на міністра оборони Рустема Умєрова через його заяву про те, що Україні потрібно більше зброї для реалізації плану боротьби із російською агресією.

"Зброю потрібно, але плану досі немає. Немає плану — неясно, яку зброю. 1000 танків? Гармати? Літаки? Плану нема ж. Формують потребу за інерцією і створюють бригади-зомбі", — стверджує Безугла.

Нагадаємо, Безугла звинуватила Повітряні сили в "окозамилюванні" і назвала аж 13 проблем – реакція військових.

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