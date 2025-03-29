Где давят россияне: Генштаб сообщил последние новости с фронта

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

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За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 183 боестолкновения. Самая сложная ситуация — на Покровском направлении.

Об этом сегодня, 29 марта, сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска и в сторону Каменки.

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На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызового и в направлении Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Ямполевка и в сторону Грековки, Нового, Новомихайловки, Зеленой Долины.

На Северском направлении наши воины успешно остановили одну атаку противника вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районе Часов Яра и в направлении Белой Горы, Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районе Торецка и в сторону Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 73 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Успеновка, Преображенка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили четыре атаки в районе Привольного.

На Ореховском направлении оккупационные войска восемь раз штурмовали позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Щербаки, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Степное, Каменское и севернее Нестерянки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 28 авиаударов, сбросив при этом 44 управляемых авиационных бомб, произвел 371 обстрел, 16 из них — из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 14 штурмов захватчиков.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1740 человек. Также украинские воины обезвредили 23 танка, 34 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня.