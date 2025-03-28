Что происходит на восточных направлениях фронта: Зеленский сообщил об успехах

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

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Силам обороны Украины удалось добиться некоторых успехов на востоке.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в пятницу, 28 марта.

«На востоке мы улучшили ситуацию. Они [россияне — ред.] теми войсками, которые сегодня есть на востоке, им их не хватит», — сказал президент.

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Он отметил, что «большого успеха» нет, но есть определенные положительные изменения.

«Никто не говорит, что есть большой успех. Но мы сдержанно говорим, что сейчас ситуация нормальная. Сложная, но нормальная», — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Напомним, президент сообщил, что представители генштабов «коалиции желающих» срочно соберутся в Украине. Встреча состоится в узком кругу представителей основных стран, которые полностью будут готовы к отправке миротворческого контингента в Украину.