Ситуация на фронт / © Associated Press

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За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе Екатериновки и Орлянского на Харьковщине, а также возле Пантелеймоновки Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

«Враг продвинулся возле Екатериновки, Пантелеймоновки и Орлянского», — говорится в сообщении.

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На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись в Белгородской области.

Мы ранее информировали, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои на всех участках.