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Враг продвинулся на Харьковщине и Донбассе — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе Екатериновки и Орлянского на Харьковщине, а также возле Пантелеймоновки Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
«Враг продвинулся возле Екатериновки, Пантелеймоновки и Орлянского», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись в Белгородской области.
Мы ранее информировали, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои на всех участках.