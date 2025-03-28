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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1855
Время на прочтение
1 мин

Враг продвинулся на Харьковщине и Донбассе — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ситуация на фронт

Ситуация на фронт / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе Екатериновки и Орлянского на Харьковщине, а также возле Пантелеймоновки Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

«Враг продвинулся возле Екатериновки, Пантелеймоновки и Орлянского», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись в Белгородской области.

Мы ранее информировали, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои на всех участках.

Дата публикации
Количество просмотров
1855
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