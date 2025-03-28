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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1855
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1 хв

Ворог просунувся на Харківщині та Донеччині — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ситуація на фронт

Ситуація на фронт / © Associated Press

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі Катеринівки та Орлянського на Харківщині, а також біля Пантелеймонівки на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог просунувся біля Катеринівки, Пантелеймонівки та Орлянського", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися в Бєлгородській області.

Ми раніше інформували, що на Покровському напрямку тривають важкі бої на всіх ділянках.

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