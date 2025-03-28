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- Війна
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Ворог просунувся на Харківщині та Донеччині — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.
Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі Катеринівки та Орлянського на Харківщині, а також біля Пантелеймонівки на Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
"Ворог просунувся біля Катеринівки, Пантелеймонівки та Орлянського", - йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися в Бєлгородській області.
Ми раніше інформували, що на Покровському напрямку тривають важкі бої на всіх ділянках.