Ситуація на фронт / © Associated Press

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Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі Катеринівки та Орлянського на Харківщині, а також біля Пантелеймонівки на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог просунувся біля Катеринівки, Пантелеймонівки та Орлянського", - йдеться у повідомленні.

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На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися в Бєлгородській області.

Ми раніше інформували, що на Покровському напрямку тривають важкі бої на всіх ділянках.