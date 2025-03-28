У російському Енгельсі вночі пролунали вибухи (відео)

Вибухи у Енгельсі (фото ілюстративне) / © Facebook/Київська міська адміністрація

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В ніч проти 28 березня у російському місті Енгельса пролунала серія вибухів під час атаки безпілотників.

Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.

Повідомляється, що у регіоні було чутно щонайменше чотири вибухи станом на 4 ранку. Попередньо повідомляється про роботу сил ППО.

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Місцеві телеграм-канали повідомляють, що безпілотники атакували нафтопереробний завод.

Губернатор області заявив про атаку БпЛА. Офіційної інформації про масштаби удару та можливі пошкодження наразі немає.

Раніше повідомлялося, що у місті Туапсе Краснодарського краю РФ другий день не вдається загасити пожежу на нафтопереробному заводі.

Ми раніше інформували, що у російському Волгограді безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод.