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У російському Енгельсі вночі пролунали вибухи (відео)
Офіційної інформації про масштаби удару та можливі пошкодження наразі немає.
В ніч проти 28 березня у російському місті Енгельса пролунала серія вибухів під час атаки безпілотників.
Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.
Повідомляється, що у регіоні було чутно щонайменше чотири вибухи станом на 4 ранку. Попередньо повідомляється про роботу сил ППО.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що безпілотники атакували нафтопереробний завод.
Губернатор області заявив про атаку БпЛА. Офіційної інформації про масштаби удару та можливі пошкодження наразі немає.
Раніше повідомлялося, що у місті Туапсе Краснодарського краю РФ другий день не вдається загасити пожежу на нафтопереробному заводі.
Ми раніше інформували, що у російському Волгограді безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод.