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Панама анулює реєстрацію 100 суден, які пов’язані з РФ
Рішення було прийняте після введення санкцій Сполучених Штатів.
Влада Панами прийняла рішення анулювати реєстрацію 128 суден, які повʼязані з Росією і є частиною так званого «тіньового флоту».
Про це інформує Bloomberg.
Видання повідомляє, що рішення стосується переважно танкерів, частина з яких вже була вилучена з реєстру, а ще десятки очікують на вилучення.
Генеральний директор Панамського морського управління Рамон Франко заявив, що «Ми точно не збираємося залишатися осторонь поточних викликів галузі, і, звичайно, санкції є одним з них».
Журналісти пишуть, що наразі панамський реєстр залишається одним із найбільших у світі, з понад 8 000 суден, зареєстрованих під її прапором.
Раніше повідомлялося, що Зеленський попередив, що чекає на Трампа в разі послаблення санкцій проти Росії.
Ми раніше інформували, що Євросоюз висунув головну умову для зняття санкцій з Росії.