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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Панама анулює реєстрацію 100 суден, які пов’язані з РФ

Рішення було прийняте після введення санкцій Сполучених Штатів.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Російський танкер

Російський танкер / © скриншот з відео

Влада Панами прийняла рішення анулювати реєстрацію 128 суден, які повʼязані з Росією і є частиною так званого «тіньового флоту».

Про це інформує Bloomberg.

Видання повідомляє, що рішення стосується переважно танкерів, частина з яких вже була вилучена з реєстру, а ще десятки очікують на вилучення.

Генеральний директор Панамського морського управління Рамон Франко заявив, що «Ми точно не збираємося залишатися осторонь поточних викликів галузі, і, звичайно, санкції є одним з них».

Журналісти пишуть, що наразі панамський реєстр залишається одним із найбільших у світі, з понад 8 000 суден, зареєстрованих під її прапором.

Раніше повідомлялося, що Зеленський попередив, що чекає на Трампа в разі послаблення санкцій проти Росії.

Ми раніше інформували, що Євросоюз висунув головну умову для зняття санкцій з Росії.

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