Мелоні закликала долучити США до «коаліції охочих»

Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала долучити Сполучені Штати до «коаліції охочих», яка розглядає питання підтримки України.

Про це інформує ANSA.

Вона наголосила, що наразі немає переговорів на рахунок участі італійських військ у миротворчій місії в Україні.

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«Зараз важливо мати можливість поширити часткове припинення вогню на цивільну інфраструктуру, таку як школи та лікарні, з метою досягнення повного припинення вогню», — сказала Мелоні.

Також вона підкреслила важливість «продовження роботи зі США для припинення конфлікту і досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України, сподіваючись на участь американської делегації в наступній координаційній зустрічі».

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що «багато країн» готові надати гарантії безпеки Україні.

Ми раніше інформували, що делегація військових Британії та Франції вирушить до України для розроблення формату майбутньої української армії.