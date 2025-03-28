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Мелони призвала привлечь США к «коалиции желающих»
Также она подчеркнула важность продолжения работы с США по прекращению конфликта.
Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони призвала присоединить Соединенные Штаты к «коалиции желающих», рассматривающей вопросы поддержки Украины.
Об этом информирует ANSA .
Она подчеркнула, что пока нет переговоров на счет участия итальянских войск в миротворческой миссии в Украине.
"Сейчас важно иметь возможность распространить частичное прекращение огня на гражданскую инфраструктуру, такую как школы и больницы, с целью достижения полного прекращения огня", - сказала Мэлони.
Также она подчеркнула важность «продолжения работы с США по прекращению конфликта и достижению мира, который обеспечит суверенитет и безопасность Украины, надеясь на участие американской делегации в следующей координационной встрече».
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что «многие страны» готовы предоставить гарантии безопасности Украине .
Мы ранее информировали, что делегация военных Великобритании и Франции отправится в Украину для разработки формата будущей украинской армии.