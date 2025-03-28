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Панама аннулирует регистрацию 128 суден, связанных с РФ
Решение было принято после введения санкций США.
Власти Панамы приняли решение аннулировать регистрацию 128 судов, связанных с Россией и являющихся частью так называемого «теневого флота».
Об этом информирует Bloomberg .
Издание сообщает, что решение касается преимущественно танкеров, часть из которых уже была изъята из реестра, а еще десятки ожидают изъятия.
Генеральный директор Панамского морского управления Рамон Франко заявил, что «Мы точно не собираемся оставаться в стороне от текущих вызовов отрасли, и, конечно, санкции являются одним из них».
Журналисты пишут, что в настоящее время панамский реестр остается одним из самых больших в мире, из более чем 8 000 судов, зарегистрированных под ее флагом.
Ранее сообщалось, что Зеленский предупредил, что ждет Трампа в случае ослабления санкций против России .
Мы ранее информировали, что Евросоюз выдвинул главное условие снятия санкций с России.