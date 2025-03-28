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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

В российском Энгельсе ночью раздались взрывы (видео)

Официальной информации о масштабах удара и возможных повреждениях нет.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы в Энгельсе (фото иллюстративный)

Взрывы в Энгельсе (фото иллюстративное) / © Facebook / Киевская городская администрация

В ночь на 28 марта в российском городе Энгельс прозвучала серия взрывов во время атаки беспилотников.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Сообщается, что в регионе было слышно не менее четырех взрывов по состоянию на 4 утра. Предварительно сообщается о работе сил ПВО.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор области заявил об атаке БПЛА. Официальной информации о масштабах удара и возможных повреждениях нет.

Ранее сообщалось, что в городе Туапсе Краснодарского края РФ второй день не удается потушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Мы ранее информировали, что в Волгограде беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод.

Дата публикации
Количество просмотров
128
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