В российском Энгельсе ночью раздались взрывы (видео)

Взрывы в Энгельсе (фото иллюстративное) / © Facebook / Киевская городская администрация

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В ночь на 28 марта в российском городе Энгельс прозвучала серия взрывов во время атаки беспилотников.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Сообщается, что в регионе было слышно не менее четырех взрывов по состоянию на 4 утра. Предварительно сообщается о работе сил ПВО.

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Местные телеграмм-каналы сообщают, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор области заявил об атаке БПЛА. Официальной информации о масштабах удара и возможных повреждениях нет.

Ранее сообщалось, что в городе Туапсе Краснодарского края РФ второй день не удается потушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Мы ранее информировали, что в Волгограде беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод.