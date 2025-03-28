- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 300
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 28 марта
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: Астрологический совет дня: день, когда можно начать жизнь с чистого листа: а любые проекты удастся успешно воплотить в жизнь.
Символ дня: Лотос.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый.
Счастливые камни дня: андалузит, хризопраз, аквамарин.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: велика вероятность повышения артериального давления, чтобы минимизировать последствия необходимо исключить из рациона соления и копения, больше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и принимать прописанные врачом лекарства.
Питание дня: под запретом мясо и выпечка.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: в саду нельзя ломать ветки и выкорчевывать пни.
Магия и мистика дня: можно заниматься женской и домашней магией.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – необходимо обратить на них внимание.
Табу дня: ни в коем случае нельзя ничего разрушать.
Цитата дня: «Если беды, о которой ты говоришь, можно избежать, то почему ты жалуешься? А если она неизбежна, тем более, какой смысл жаловаться?» (Сократ).
Читайте также: