Астрологический прогноз на 28 марта

Лотос - символ дня / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: Астрологический совет дня: день, когда можно начать жизнь с чистого листа: а любые проекты удастся успешно воплотить в жизнь.

Символ дня: Лотос.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый.

Счастливые камни дня: андалузит, хризопраз, аквамарин.

За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: велика вероятность повышения артериального давления, чтобы минимизировать последствия необходимо исключить из рациона соления и копения, больше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и принимать прописанные врачом лекарства.

Питание дня: под запретом мясо и выпечка.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: в саду нельзя ломать ветки и выкорчевывать пни.

Магия и мистика дня: можно заниматься женской и домашней магией.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – необходимо обратить на них внимание.

Табу дня: ни в коем случае нельзя ничего разрушать.

Цитата дня: «Если беды, о которой ты говоришь, можно избежать, то почему ты жалуешься? А если она неизбежна, тем более, какой смысл жаловаться?» (Сократ).

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