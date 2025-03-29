Де тиснуть росіяни: Генштаб повідомив останні новини з фронту

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

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Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 183 боєзіткнення. Найскладніша ситуація - на Покровському напрямку.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

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На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Загризового та в напрямку Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Ямполівка та в бік Греківки, Нового, Новомихайлівки, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили одну атаку противника поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори, Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районі Торецька та в бік Диліївки і Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в бік Калинового.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили чотири атаки у районі Привільного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська вісім разів штурмували позиції Сил оборони в бік населених пунктів Щербаки, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське та північніше Нестерянки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 44 керовані авіаційні бомби, здійснив 371 обстріл, 16 з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 14 штурмів загарбників.

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1740 осіб. Також українські воїни знешкодили 23 танки, 34 бойові броньовані машини, 64 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню.