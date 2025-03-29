Пытки ребенка на Полтавщине: реакция Лубинца

Уполномоченный ВР по правам Человека Дмитрий Лубинец / © УНИАН

Реклама

Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на досадный случай издевательства над ребенком в городе Зеньков Полтавской области. Он подчеркнул, что за нарушение законодательства и прав ребенка должна быть ответственность.

Об этом написал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Я немедленно поручил своему Представителю в Полтавской области Владиславу Носенко выяснить все обстоятельства дела. Он провел встречи с родителями потерпевшего мальчика и организовал в Зиньковской ТГ рабочее совещание с участием руководства Полтавской РВА, городской власти, правоохранительных органов, учебных заведений, дети, дети, отдела.

Реклама

В настоящее время правоохранители открыли три уголовных производства по статьям:

"Пытки";

"Изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия";

"Требование".

Лубинец отметил, что Трпилой стороне предоставляется вся необходимая психологическая и правовая помощь.

"Отмечаю, что в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, каждый ребенок имеет право на уважение своего достоинства. Публикация видео, демонстрирующая страдания ребенка, грубо нарушает это право, сводя его к объекту "сенсации". Подобные материалы могут нанести вред ребенку, усилить его психологическую травму, повлечь за собой травму, повлечь за собой травму, повлечь за собой травму, привести к травме, привести к травме, привести к его травме, привести к травмам, привести к его травме, повлечь за собой".

Омбудсман призвал всех соблюдать права ребенка и воздерживаться от распространения материалов, которые могут причинить ему вред. Если вам стало известно о подобных случаях — немедленно сообщайте правоохранительным органам и соответствующим службам.

"Подобные ситуации в дальнейшем будут находиться на моем личном контроле. За нарушение законодательства и прав ребенка должна быть ответственность!", - заверил Уполномоченный ВР по правам человека.

Напомним, в городе Зиньков Полтавской области группа детей избила 10-летнего мальчика на территории заброшенного здания. Кроме того, у пострадавшего требовали деньги.

Читайте также: