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Пытки ребенка на Полтавщине: реакция Лубинца
Пострадавшему оказывают психологическую и правовую помощь.
Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на досадный случай издевательства над ребенком в городе Зеньков Полтавской области. Он подчеркнул, что за нарушение законодательства и прав ребенка должна быть ответственность.
Об этом написал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Я немедленно поручил своему Представителю в Полтавской области Владиславу Носенко выяснить все обстоятельства дела. Он провел встречи с родителями потерпевшего мальчика и организовал в Зиньковской ТГ рабочее совещание с участием руководства Полтавской РВА, городской власти, правоохранительных органов, учебных заведений, дети, дети, отдела.
В настоящее время правоохранители открыли три уголовных производства по статьям:
"Пытки";
"Изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия";
"Требование".
Лубинец отметил, что Трпилой стороне предоставляется вся необходимая психологическая и правовая помощь.
"Отмечаю, что в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, каждый ребенок имеет право на уважение своего достоинства. Публикация видео, демонстрирующая страдания ребенка, грубо нарушает это право, сводя его к объекту "сенсации". Подобные материалы могут нанести вред ребенку, усилить его психологическую травму, повлечь за собой травму, повлечь за собой травму, повлечь за собой травму, привести к травме, привести к травме, привести к его травме, привести к травмам, привести к его травме, повлечь за собой".
Омбудсман призвал всех соблюдать права ребенка и воздерживаться от распространения материалов, которые могут причинить ему вред. Если вам стало известно о подобных случаях — немедленно сообщайте правоохранительным органам и соответствующим службам.
"Подобные ситуации в дальнейшем будут находиться на моем личном контроле. За нарушение законодательства и прав ребенка должна быть ответственность!", - заверил Уполномоченный ВР по правам человека.
Напомним, в городе Зиньков Полтавской области группа детей избила 10-летнего мальчика на территории заброшенного здания. Кроме того, у пострадавшего требовали деньги.
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