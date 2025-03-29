Хотел собрать таблицу Менделеева, а может получить тюремный срок: подробности инцидента

Австралиец купил плутоний для коллекции

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24-летний австралиец Эммануэль Лидден хотел собрать все элементы периодической таблицы Менделеева. Однако его увлечение привело к серьезным правовым последствиям — заказ плутония в Интернете может стоить ему 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщило издание Oddity Central.

Лидден заказал радиоактивный элемент на научном портале США, а посылку отправили в адрес его родителей. В августе 2023 года он был задержан за нарушение законов о "нераспространении ядерного оружия".

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"Он не импортировал и не владел этими вещами с каким-либо зловещим намерением... это были преступления, совершенные по чистой наивности", - заявил адвокат Дэн Саттон.

Он утверждает, что его клиент коллекционирует редкие вещи от марок до химических элементов.

По словам прокуроров, Эммануэль Лидден нарушил австралийские законы о нераспространении химических веществ и радиоактивных элементов. Они считают подозрительным, что мужчина приобрел кусок плутония для своей коллекции на американском научном портале, а посылка была отправлена в адрес его родителей.

В то же время адвокат Лиддена, Саттон, утверждает, что власти Австралии знали о заказе и адресе доставки, а также понимали, что масса материала не могла нанести вред. Он добавил, что вместо того, чтобы конфисковать содержимое и получить объяснения от мужчины, они ждали, пока Лидден получит посылку, а затем устроили масштабную операцию.

После задержания Лидден был уволен с работы помощника машиниста поезда. Он работает в ресторане быстрого питания и находится под ночным домашним арестом. Приговор по делу должен быть оглашен 11 апреля. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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