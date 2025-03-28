Ексгравець "Шахтаря" Ракицький підсилив аутсайдера УПЛ

Ярослав Ракицький / © ФК Чорноморець

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Колишній центральний захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Ярослав Ракицький став гравцем одеського "Чорноморця".

Про підписання 35-річного Ракицького "моряки" оголосили у себе в соцмережах.

Деталі контракту не розголошуються. Ярослав приєднався до одеського клубу в статусі вільного агента. Він гратиме під 44-м номером.

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Влітку минулого року Ракицький залишив "Шахтар" і відтоді перебував без команди.

Нещодавно "Чорноморець" очолив колишній партнер Ракицького за "Шахтарем" Олександр Кучер. Наразі "моряки" йдуть останніми в турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, Ракицький є одним з найвідоміших вихованців "Шахтаря". У складі "гірників" він провів 358 матчів, у яких забив 18 голів та зробив 35 результативних передач.

Разом з "помаранчево-чорними" Ярослав виграв 10 чемпіонатів, 7 Кубків та 6 Суперкубків України.

У січні 2019 року Ракицький перейшов з "Шахтаря" до пітерського "Зеніта", через що перестав викликатися до збірної України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України він розірвав контракт із "Зенітом" та приєднався до "Шахтаря" для участі в благодійних матчах на підтримку України під час війни з російськими окупантами.

Першу частину сезону-2022/23 він провів у турецькому клубі "Адана Демірспор", після чого у січні 2023 року повернувся до "Шахтаря".