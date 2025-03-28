Экс-игрок "Шахтера" Ракицкий усилил аутсайдера УПЛ

Ярослав Ракицкий / © ФК Черноморец

Реклама

Бывший центральный защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий стал игроком одесского "Черноморца" .

О подписании 35-летнего Ракицкого "моряки" объявили у себя в соцсетях.

Детали контракта не разглашаются. Ярослав присоединился к одесскому клубу в статусе свободного агента. Он будет играть под 44-м номером.

Реклама

Летом прошлого года Ракицкий покинул "Шахтер" и с тех пор находился без команды.

Недавно "Черноморец" возглавил бывший партнер Ракицкого по "Шахтеру" Александр Кучер. Сейчас "моряки" идут последними в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, Ракицкий является одним из самых известных воспитанников "Шахтера". В составе "горняков" он провел 358 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 35 результативных передач.

Вместе с "оранжево-черными" Ярослав выиграл 10 чемпионатов, 7 Кубков и 6 Суперкубков Украины.

В январе 2019 года Ракицкий перешел из "Шахтера" в питерский "Зенит", из-за чего перестал вызываться в сборную Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он расторг контракт с "Зенитом" и присоединился к "Шахтеру" для участия в благотворительных матчах в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

Первую часть сезона-2022/23 он провел в турецком клубе "Адана Демирспор", после чего в январе 2023 года вернулся в "Шахтер".