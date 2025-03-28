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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
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МИД Украины предлагает ООН установить временное управление в России

Представитель украинского внешнеполитического ведомства проиллюстрировал предложение красноречивой фотографией.

Автор публикации
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Георгий Тихий

Спикер МИД Украины Георгий Тихий / © МИД Украины

После того, как президент РФ Владимир Путин предложил ввести в Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы провести выборы, в украинском МИД выразили контрпредложение.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий считает, что внешнее временное управление со стороны международной организации больше нужно в России.

Свое предложение, высказанное в сети Х, представитель МИД проиллюстрировал красноречивой фотографией улицы северного российского города Воркуты.

Улица города Воркуты в Российской Федерации

Улица города Воркуты в Российской Федерации

«Кажется, что местные жители очень выиграли бы от любого правительства, кроме Путина, который тратит миллиарды долларов на свою преступную войну против Украины», — отметил Георгий Тихий.

Напомним, в России освятили трубу, в которой погибали российские солдаты во время их наступления на Суджу.

Дата публикации
Количество просмотров
680
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