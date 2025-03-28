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МИД Украины предлагает ООН установить временное управление в России
Представитель украинского внешнеполитического ведомства проиллюстрировал предложение красноречивой фотографией.
После того, как президент РФ Владимир Путин предложил ввести в Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы провести выборы, в украинском МИД выразили контрпредложение.
Представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий считает, что внешнее временное управление со стороны международной организации больше нужно в России.
Свое предложение, высказанное в сети Х, представитель МИД проиллюстрировал красноречивой фотографией улицы северного российского города Воркуты.
«Кажется, что местные жители очень выиграли бы от любого правительства, кроме Путина, который тратит миллиарды долларов на свою преступную войну против Украины», — отметил Георгий Тихий.
Напомним, в России освятили трубу, в которой погибали российские солдаты во время их наступления на Суджу.