МИД Украины предлагает ООН установить временное управление в России

Спикер МИД Украины Георгий Тихий / © МИД Украины

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После того, как президент РФ Владимир Путин предложил ввести в Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы провести выборы, в украинском МИД выразили контрпредложение.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий считает, что внешнее временное управление со стороны международной организации больше нужно в России.

Свое предложение, высказанное в сети Х, представитель МИД проиллюстрировал красноречивой фотографией улицы северного российского города Воркуты.

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Улица города Воркуты в Российской Федерации

«Кажется, что местные жители очень выиграли бы от любого правительства, кроме Путина, который тратит миллиарды долларов на свою преступную войну против Украины», — отметил Георгий Тихий.

Напомним, в России освятили трубу, в которой погибали российские солдаты во время их наступления на Суджу.