ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1577
Время на прочтение
1 мин

В Сумах прогремел взрыв

В области объявлена воздушная тревога.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Взрыв в Сумах 28 марта

Взрыв в Сумах 28 марта

В пятницу, 28 марта, в Сумах прогремел взрыв.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

В Воздушных силах предупредили о скоростной цели и призвали жителей Сум перейти в укрытие. Впоследствии в Сумах прогремел взрыв.

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении СМИ.

Напомним, ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie