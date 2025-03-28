- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1577
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сумах прогремел взрыв
В области объявлена воздушная тревога.
В пятницу, 28 марта, в Сумах прогремел взрыв.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
В Воздушных силах предупредили о скоростной цели и призвали жителей Сум перейти в укрытие. Впоследствии в Сумах прогремел взрыв.
«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении СМИ.
Напомним, ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы.