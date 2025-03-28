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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Мораторий на обстрел энергетики: у Путина сделали заявление

Песков говорит, что Россия констатирует отсутствие контроля над вооруженными силами со стороны руководства Украины.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

Россия оставляет за собой право не соблюдать режим 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Киев постоянно нарушает мораторий на обстрелы энергетики, ведь украинская армия, мол, не слушает приказов руководства Украины на запрет таких ударов.

«Поэтому Россия оставляет за собой право не выполнять перемирие», — сказал он.

Ранее сообщалось, что за последние сутки было зафиксировано, по меньшей мере, два вражеских удара, повредивших энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, вчера днем россияне обстреляли Херсон, в результате чего часть города осталась без света.

Напомним, США, Украина и РФ договорились о частичном перемирии. Стороны отказались от ударов по энергетике и говорили о безопасном судоходстве в Черном море. Однако в деле перемирия еще нет.

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