Мораторий на обстрел энергетики: у Путина сделали заявление

Дмитрий Песков / © Associated Press

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Россия оставляет за собой право не соблюдать режим 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Киев постоянно нарушает мораторий на обстрелы энергетики, ведь украинская армия, мол, не слушает приказов руководства Украины на запрет таких ударов.

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«Поэтому Россия оставляет за собой право не выполнять перемирие», — сказал он.

Ранее сообщалось, что за последние сутки было зафиксировано, по меньшей мере, два вражеских удара, повредивших энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, вчера днем россияне обстреляли Херсон, в результате чего часть города осталась без света.

Напомним, США, Украина и РФ договорились о частичном перемирии. Стороны отказались от ударов по энергетике и говорили о безопасном судоходстве в Черном море. Однако в деле перемирия еще нет.