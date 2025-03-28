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Полиция проводит проверку водителя и авто возле Голосеевского РТЦК в Киеве
Полицейские оцепили Голосеевский ТЦК, улицу перекрыли.
В Киеве полиция проводит проверку водителя и автомобиля возле Голосеевского РТЦК.
Об этом ТСН.ua рассказали в полиции Киева и сообщили детали.
«Информация об автомобиле, длительное время припаркованном возле ТЦК, поступила на спецлинию 102. На место прибыли наряды полиции. В ходе проверки каких-либо опасных веществ и предметов в авто не обнаружено. Полиция общается с водителем авто», — говорят в полиции.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер.