Полиция проводит проверку водителя и авто возле Голосеевского РТЦК в Киеве

Полицейские перекрыли улицу / © autotheme.info

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В Киеве полиция проводит проверку водителя и автомобиля возле Голосеевского РТЦК.

Об этом ТСН.ua рассказали в полиции Киева и сообщили детали.

«Информация об автомобиле, длительное время припаркованном возле ТЦК, поступила на спецлинию 102. На место прибыли наряды полиции. В ходе проверки каких-либо опасных веществ и предметов в авто не обнаружено. Полиция общается с водителем авто», — говорят в полиции.

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На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер.