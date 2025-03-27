СБУ задержала предателя / © twitter/СБУ

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В Херсоне мужчина по указанию Российской Федерации готовил взрыв у территориального центра комплектования и социальной поддержки. Спецслужбы РФ планировали дистанционно подорвать взрывчатку вместе с ним.

О деталях сообщили в Службе безопасности Украины.

Правоохранители сообщили, что фигурант должен был оставить сумку с самодельным взрывным устройством на входе в военкомат. В этот момент спецслужбы РФ планировали взорвать взрывчатку вместе с мужчиной.

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СБУ удалось задержать его вблизи места запланированного теракта. Исполнителем заказа оказался безработный житель Черкасс. Мужчина искал легкого заработка.

До этого мужчина уже был замечен в Черкасской области, где он поджег объекты “Укрзализныци”. Впоследствии его отправили в Херсон для подготовки теракта, где фигурант получил геолокацию места, откуда забрал готовую взрывчатку.

Черкасчанин также установил на свой телефон специальную программу, посредством которой Федеральная служба безопасности отслеживала каждый его шаг. Таким образом, планировалось узнать о местонахождении мужчины, чтобы подорвать его со взрывчаткой возле ТЦК.

Сотрудники СБУ сообщили мужчине о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сейчас фигурант дела находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ в Одессе. Она готовила координаты для новых ракетно-дроновых ударов РФ по городу.