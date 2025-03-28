Поліція проводить перевірку водія та авто біля Голосіївського ТЦК у Києві

Поліцейські перекрили вулицю / © autotheme.info

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У Києві поліція проводить перевірку водія та авто біля Голосіївського районного територіального центру комплектування (РТЦК).

Про це ТСН.ua розповіли в поліції Києва та повідомили деталі.

«Інформація про авто, яке тривалий час припарковане неподалік ТЦК, надійшла на спецлінію 102. На місце прибули наряди поліції. Під час перевірки будь-яких небезпечних речовин і предметів в авто не виявлено. Поліція спілкується з водієм авто», — кажуть у поліції.

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На місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру.