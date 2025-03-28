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Поліція проводить перевірку водія та авто біля Голосіївського ТЦК у Києві
Поліціянти оточили Голосіївський ТЦК, вулицю перекрили.
У Києві поліція проводить перевірку водія та авто біля Голосіївського районного територіального центру комплектування (РТЦК).
Про це ТСН.ua розповіли в поліції Києва та повідомили деталі.
«Інформація про авто, яке тривалий час припарковане неподалік ТЦК, надійшла на спецлінію 102. На місце прибули наряди поліції. Під час перевірки будь-яких небезпечних речовин і предметів в авто не виявлено. Поліція спілкується з водієм авто», — кажуть у поліції.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру.