Мораторій на обстріл енергетики: у Путіна зробили заяву

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню по об’єктах енергетики.

Таку заяву зробив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, «Київ постійно порушує мораторій на обстріли енергетики, адже українська армія, мовляв, не слухає наказів керівництва України на заборону таких ударів».

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«Тож Росія залишає за собою право не виконувати перемир’я», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що за останню добу було зафіксовано щонайменше два ворожих удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, вчора вдень російські окупанти обстріляли Херсон, внаслідок чого частина міста залишилася без світла.

Нагадаємо, США, Україна і РФ домовилися про часткове перемир’я. Сторони відмовилися від ударів по енергетиці і говорили про безпечне судноплавство в Чорному морі. Однак на ділі перемир’я ще немає.