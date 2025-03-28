ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
6040
Час на прочитання
1 хв

Мораторій на обстріл енергетики: у Путіна зробили заяву

Пєсков каже, що Росія констатує відсутність контролю за збройними силами з боку керівництва України.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню по об’єктах енергетики.

Таку заяву зробив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, «Київ постійно порушує мораторій на обстріли енергетики, адже українська армія, мовляв, не слухає наказів керівництва України на заборону таких ударів».

«Тож Росія залишає за собою право не виконувати перемир’я», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що за останню добу було зафіксовано щонайменше два ворожих удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, вчора вдень російські окупанти обстріляли Херсон, внаслідок чого частина міста залишилася без світла.

Нагадаємо, США, Україна і РФ домовилися про часткове перемир’я. Сторони відмовилися від ударів по енергетиці і говорили про безпечне судноплавство в Чорному морі. Однак на ділі перемир’я ще немає.

Дата публікації
Кількість переглядів
6040
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie