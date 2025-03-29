Командующий 3 штурмовым корпусом ВСУ Андрей Белецкий

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Сегодня Украина и ее граждане борются за выживание. Есть тысяча способов, как внести этот вклад в эту войну.

Об этом заявил командующий 3 штурмовым корпусом ВСУ Андрей Белецкий в интервью Армия TV.

"Сейчас стоит вопрос не Донецкой области, не геополитических расписаний, не личных амбиций каких-либо политиков и так далее. Стоит вопрос о выживании всей страны", - констатировал он.

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Если мы потеряем наше государство, подчеркивает он, везде мы будем гостями.

"Это наш дом, это наша земля, другой у нас просто нет. Можно поехать, эмигрировать и так далее, но ты всегда будешь тем, кто живет в приемах, по большому счету. Помните о том, что это война за выживание, которую не придумали, как у нас любят говорить, рексы войны, милитаристы, власть, кто еще?"

Военный отмечает: мы боремся за свое выживание. Есть тысяча способов, как внести этот вклад в эту войну. Не всех призывают на фронт, акцентирует Белецкий, и не все должны действительно идти.

"Найдите свой путь. Если же вы понимаете, что вас призовут и так далее, пожалейте в первую очередь свою жизнь, родных и так далее. Не поленитесь, есть тысячи курсов. У нас есть школа наземных роботизированных комплексов, школа ФПВ, медицинские курсы, куча такмеда, неделя штурмовика, если интересно, еще купите снай. тературу”, — завершил командующий 3 штурмовым корпусом ВСУ.

Ранее Билецкий отметил, что военная служба по контракту для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающая значительные выплаты и другие льготы, является правильной инициативой. Однако при этом такие же бонусы должны получить молодые люди, которые пошли добровольцами в армию к внедрению правительственной программы.