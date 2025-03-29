ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
351
Час на прочитання
2 хв

"Питання виживання країни": Білецький про закінчення війни

Кожен має знайти власний спосіб, аби щодня робити нас на крок ближчими до перемоги.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький

Командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький

Сьогодні Україна та її громадяни борються за виживання. Є тисяча способів, як зробити цей вклад в цю війну.

Про це заявив командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький в інтерв’ю Армія TV.

“Наразі стоїть питання не Донецької області, не геополітичних розкладів, не особистих амбіцій якихось політиків і так далі. Стоїть питання про виживання всієї країни”, — констатував він.

Якщо ми втратимо нашу державу, наголошує він, будь-де ми будемо гостями.

“Це наш дім, це наша земля, іншої в нас просто немає. Можна поїхати, емігрувати і так далі, але ти завжди будеш тим, хто живе в приймах, за великим рахунком. Пам'ятайте про те, що це війна за виживання, що її не вигадали, як у нас люблять казати, рекси війни, мілітарісти, влада, ще хтось”, — стверджує Білецький.

Військовий наголошує: ми боремося за своє виживання. Є тисяча способів, як зробити цей вклад в цю війну. Не всіх призивають на фронт, акцентує Білецький, і не всі повинні насправді йти.

“Знайдіть свій шлях. Якщо ж ви розумієте, що вас призвуть і так далі, пожалійте в першу чергу своє життя, рідних і так далі. Не полініться, є тисячі курсів. У нас є школа наземних роботизованих комплексів, школа ФПВ, медичні курси, купа такмеду, тиждень штурмовика, якщо цікаво, ще купа снайпінга. Курсів зараз тисячі. Почніть зараз, знайдіть ці вихідні, почитайте літературу”, — завершив командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ.

Раніше Білецький зазначив, що військова служба за контрактом для добровольців віком від 18 до 24 років, яка передбачає значні виплати та інші пільги, є правильною ініціативою. Однак при цьому такі ж бонуси повинні отримати ті молоді люди, які пішли добровольцями в армію до запровадження урядової програми.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie