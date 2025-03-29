"Питання виживання країни": Білецький про закінчення війни

Командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький

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Сьогодні Україна та її громадяни борються за виживання. Є тисяча способів, як зробити цей вклад в цю війну.

Про це заявив командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький в інтерв’ю Армія TV.

“Наразі стоїть питання не Донецької області, не геополітичних розкладів, не особистих амбіцій якихось політиків і так далі. Стоїть питання про виживання всієї країни”, — констатував він.

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Якщо ми втратимо нашу державу, наголошує він, будь-де ми будемо гостями.

“Це наш дім, це наша земля, іншої в нас просто немає. Можна поїхати, емігрувати і так далі, але ти завжди будеш тим, хто живе в приймах, за великим рахунком. Пам'ятайте про те, що це війна за виживання, що її не вигадали, як у нас люблять казати, рекси війни, мілітарісти, влада, ще хтось”, — стверджує Білецький.

Військовий наголошує: ми боремося за своє виживання. Є тисяча способів, як зробити цей вклад в цю війну. Не всіх призивають на фронт, акцентує Білецький, і не всі повинні насправді йти.

“Знайдіть свій шлях. Якщо ж ви розумієте, що вас призвуть і так далі, пожалійте в першу чергу своє життя, рідних і так далі. Не полініться, є тисячі курсів. У нас є школа наземних роботизованих комплексів, школа ФПВ, медичні курси, купа такмеду, тиждень штурмовика, якщо цікаво, ще купа снайпінга. Курсів зараз тисячі. Почніть зараз, знайдіть ці вихідні, почитайте літературу”, — завершив командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ.

Раніше Білецький зазначив, що військова служба за контрактом для добровольців віком від 18 до 24 років, яка передбачає значні виплати та інші пільги, є правильною ініціативою. Однак при цьому такі ж бонуси повинні отримати ті молоді люди, які пішли добровольцями в армію до запровадження урядової програми.