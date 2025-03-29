Контракти для 18-24-річних: Білецький заявив про необхідність справедливості

Контракт з армією для 18-24-річних передбачає значні виплати

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Військова служба за контрактом для добровольців віком від 18 до 24 років, яка передбачає значні виплати та інші пільги, є правильною ініціативою. Однак при цьому такі ж бонуси повинні отримати ті молоді люди, які пішли добровольцями в армію до запровадження урядової програми.

На цьому наголосив командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький в інтерв’ю Армія TV.

За його словами, повинна бути справедливість — всі молоді люди, які у віці до 24 років добровільно мобілізувалися або підписали контракт, повинні отримати такі ж виплати.

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«Негатив викликає тільки одне, типу, я прийшов в 20 років в 2022 році на рубку, пройшов всю війну, вижив і так далі, чим я відрізняюсь? Чим я гірший за сучасного 20-річного, який піде? Але наскільки я знаю, там уже готується вирівнювання», — зауважив Білецький.

Командувач 3 штурмового корпусу не бачить проблеми у тому, що молоді люди, які обирають військову службу та йдуть на війну, будуть отримувати матеріальне заохочення.

«Це прекрасно. Ця людина витратить ці гроші в Україні, вони заллються назад в українську економіку. Немає в цьому проблем. Тільки треба вирівняти тих, хто пішов раніше. І тоді це буде абсолютно правильна, справедлива історія», — вважає Білецький.

Нагадаємо, добровольці віком 18-24 роки, які вирішать вступити на військову службу за контрактом, зможуть обіймати виключно бойові посади.