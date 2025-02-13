Контрактна служба для 18-24-річних: які посади обійматимуть бійці

У Міноборони повідомили, що йдеться про посади, які передбачають ризик.

В Україні чоловіки віком 18-24 роки, які вирішать вступити на військову служба за контрактом, зможуть обіймати виключно бойові посади.

Про це речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив у ефірі телемарафону.

Лазуткін розповів, які посади передбачені для новобранців за спецконтрактом.

"Чітко визначені посади. Це посади бойові, які передбачають ризик. Це посади стрільця, старшого стрільця, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник", – повідомив речник Міноборони.

Водночас він наголосив, що ці військовослужбовці будуть гідно підготовлені:

"45 днів базової підготовки, 14 днів фахової, а, можливо, і більше в залежності від того, на яку посаду заходить ця людина. Ну і 14 днів ще адаптації у бригаді".

Нагадаємо, в Україні запровадили однорічні контракти з армією для добровольців віком від 18 до 24 років. Добровольці отримають 1 млн грн бонусу, безкоштовне навчання у закладах вищої освіти, пільгові умови на іпотеку (0% річних, з покриттям відсотків державою) та інші привілеї.